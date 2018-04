Ruinaţi de marile mall-uri. "Sunt mai mulţi hoţi decât clienţi!"

Bate vântul prin Galeriile Soveja și Bazarul "Eliberării"

Ruinați de marile mall-uri. "Sunt mai mulți hoți decât clienți!"

Constanța are câteva mall-uri și centre comerciale mari, dar are și „mall-uri de cartier“. Așa le zic oamenii din zonă, glumind amar, căci dughenele nu au nici măcar apă sau curent electric, dar găsești tot felul de nimicuri pentru casă și haine chinezești de proastă calitate. Tot cam ca la mall… Culmea este că Bazarul de pe strada Eliberării și Galeriile Soveja, căci despre ele este vorba, încă mai supraviețuiesc… Nu mai sunt afaceri înfloritoare, așa cum erau acum 20 de ani, de exemplu, dar încă rezistă.Bazarul „Eliberării”, pe care cu toții îl știm sub numele de Târgul „Gorbaciov”, de pe vremea când acolo vindeau rușii scule și unelte necesare prin gospodărie, pare încremenit în timp. Aceleași table urâte care acoperă tarabele, aceleași garduri ruginite și de jur împrejur trotuare distruse. Pe platoul din fața intrării principale, o întreagă expoziție de biciclete, arzătoare, hidrofoare, furtunuri, șuruburi și tot ce-i mai trebuie omului prin curte sau prin casă. Înăuntru, tarabele dau pe afară de marfă, iar comercianții te iau repede drept mușteriu și sunt gata să-ți facă pe loc o reducere dacă ești hotărât să cumperi ceva. Săritori și bucuroși de oaspeți, toți se reped să te ajute, să nu cumva să pleci de acolo cu mâna goală. Găsești de toate, de la grătare, la ceasuri de cameră, pâlnii, pături, becuri, veioze, lustre, haine… orice. Doar de clienți duc lipsă. Sau cel puțin așa se plâng comercianții.„E greu, nu mai vine nimeni să-și ia haine de aici. Acolo, în față, la fierătanii, mai e vânzare, dar noi aici, pe culoar, nimic! Nu vedeți că s-au închis atâtea… Am mai rămas câțiva, pe colțuri și pe aleile principale”, ne-a spus, necăjită, o femeie.200 de lei chiria la Administrația PiețelorBazarul aparține de Administrația Piețelor, iar chiria pentru o tarabă, pe o lună de zile, este 200 de lei. Însă se mai găsesc tarabe de închiriat direct de la chiriași.„Eu pot să vă dau cu 100 de euro. 200 de lei plătesc și eu mai departe, la Administrația Piețelor. Și aveți un loc bun, pe colț”, ne-a îmbiat femeia. Dar ne-a avertizat că nu e așa de ușor.„Noi suntem chinuiți aici, iarna stăm în frig, vara ne coacem. Eu mai stau pentru că mai am haine de acum doi, trei ani, să le dau, dar e greu. Și oricum nu se știe cât o să mai stăm aici. Am auzit că pe porțiunea din față, acolo unde sunt betoanele, este un proprietar, de-aia au mutat bazarul și l-au micșorat. Cică și aici ar fi un alt proprietar și vrea să construiască ceva. Nouă ni se reînnoiește contractul în fiecare an și acolo scrie că, în cazul în care vom fi notificați, avem termen cinci zile să eliberăm”, ne-a împărtășit comercianta.Am încercam să vorbim și cu cineva de la Administrația Piețelor, dar nu am găsit pe nimeni. Biroul era încuiat. Am plecat de la Bazarul „Gorbaciov” lăsând în urmă un client și un vânzător certân-du-se că aparatul de tuns pe care omul îl cumpărase nu funcționa și nu îl putea schimba.La Galeriile Soveja, chiriile sunt mult mai mari, mai ales că spațiile comerciale chiar de la șosea sunt proprietate privată. De fapt, îți dai seama imediat care au proprietar și care sunt ale municipalității, pentru că primele sunt cât de cât mai îngrijite, au geamurile întregi și lacăte pe ușă.„Știu că unele spații aparțin de RAEDPP, acolo se stabilește chiria. Dar nu cunosc cât se plătește. Dar oricât ar fi, nu merită banii aici. Sunt devastate. Nici nu au utilități, nu au curent, nu au apă. Și vânzarea merge greu și sunt mulți țigani. Cine să vină să cumpere de aici? Că ei se duc la mall să își ia haine de firmă… doar pijamale și halate ce mai vindem…”, ni s-a plâns vânzătoarea.La șosea, fiecare și-a amenajat fațada după gustul său. Unul a pus termopane de sus până jos, altul a pus piatră decorativă, dar toți și-au scos țoalele și lăzile cu legume pe trotuarele distruse, pentru comerțul de întâmpinare.Înăuntru, pe un culoar îngust, am nimerit în mijlocul unui grup de patru, cinci vânzători care stăteau la povești. S-au bucurat să vadă pe cineva și imediat ne-au întrebat ce dorim. Am rămas la șuetă cu ei preț de vreo zece minute, timp în care am aflat că nici ei nu au curent electric, au doar un bec tras de la un magazin din față, că vânzarea la haine nu merge și că trebuie să fie atenți la hoți. Nu ne-au spus cât plătesc chirie, dar ne-au recomandat să vorbim cu un proprietar de spațiu la stradă, care îl închiriază. 300 de euro cerea omul, cu tot cu rafturi și ce mai avea în magazinul în care acum vinde legume și fructe.Câteva magazine mai în lateral am mai dat peste un anunț de închiriere, acolo era mai ieftin - 250 de euro, dar proprietarul ne-a precizat de la început că nu închiriază oricui.Am plecat și de la Galeriile Soveja cu un gust amar. Autoritățile locale par că au uitat și de zona aceasta. Se mulțumesc să încaseze banii din chirii, chiar dacă sumele sunt nesemnificative pentru bugetul Constanței. Primăria Constanța nu a mai făcut investiții nici la bazar, nici la galerii de ani de zile. Nici măcar să repare trotuarul. Deși este singura instituție care ar putea să schimbe ceva, care are puterea de a stabili reguli pentru fațadele spațiilor comerciale și de a se asigura că proprietarii le respectă.Însă ce pretenții să ai de la alții, când bazarul stă de ani de zile cu aceleași table jegoase, cârpite ca să nu intre vântul prin ele. Oare constănțenii nu merită și ei niște piețe decente, bazaruri, galerii sau cum s-or numi ele? Ori trebuie să așteptăm până când cartierele Inel II și Soveja vor avea deschidere la Marea Neagră și plajă?