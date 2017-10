Rompetrol Run and Care: eveniment în sprijinul copiilor cu boli grave

Ştire online publicată Marţi, 14 Iunie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Angajații KMG International au luat startul în acest week-end, în crosul Rompetrol Run and Care, aflat la cea de-a treia ediție, care a avut loc în parcul Herăstrău din București.Peste 300 de angajați din diferite companii din cadrul Grupului au alergat alături de familii și parteneri de afaceri pe distanțe de 5, 10 și 15 km, KMG International donând 3 dolari pentru fiecare kilometru parcurs, pentru a sprijini cauza Asociației M.A.M.E.„Rompetrol Run & Care se evidențiază între inițiativele noastre de responsabilitate socială în sensul că acest eveniment îi implică nu numai pe angajații noștri, ci și pe partenerii noștri de afaceri, promovând valori precum voluntariatul și caritatea, într-un mod sănătos și antrenant, contribuind în același timp la dezvoltarea armonioasă a comunității. De-a lungul timpului, peste 3.000 dintre colegii noștri, adică mai bine de jumătate din angajații Grupului, au donat timp și efort pentru a susține diverse inițiative sociale, de mediu, de sănătate și educaționale în beneficiul comunității”, a declarat Marius Ghica, Director de Dezvoltare Corporativă în cadrul KMG International.Grupul KMG International are peste 5.000 de angajați în România și din 2009 a investit mai bine de 8 milioane dolari în proiecte de dezvoltare comunitară în țară, ajungând la 300.000 de beneficiari direcți.Scopul acestui eveniment intern de implicare a angajaților a fost acela de a strânge fonduri pentru „Centrul Steluțelor”, un proiect al Asociației M.A.M.E., menit să ofere ajutor social și medical copiilor cu boli cornice și copiilor care provin din medii sociale defavorizate din București și județele limitrofe.„Centrul Steluțelor” este cel mai important proiect al Asociației M.A.M.E., fiind inițiat în iunie 2014. De la înființarea sa, centrul a avut mai bine de 160 de beneficiari, iar cei 82 de voluntari implicați în proiect au oferit aproape 2.000 de ore de consiliere socială și medicală pentru copiii din România diagnosticați cu cancer și alte boli grave.„Salutăm inițiativa KMG International de a-și încuraja angajații să susțină o astfel de cauză nobilă. Ediția de anul acesta a deja renumitului cros caritabil a fost organizată în beneficiul copiilor diagnos-ticați cu boli grave de care Asociația M.A.M.E. are grijă în cadrul „Centrului Steluțelor”.Fondurile strânse în cadrul acestui eveniment vor susține serviciile de su-port, consiliere și recuperare socio-medicală de care au nevoie acești copii în perioada de confruntare cu boala și în perioada de recuperare după aceasta. Dorim să ne arătăm profunda apreciere și să mulțumim KMG International pentru angajamentul lor față de comunitate și implicarea lor în cauza noastră”, a de-clarat Maria Culescu, președinte și fondator al Asociației M.A.M.E.