Românii sparg milioane de euro anual în cazinouri!

Ştire online publicată Sâmbătă, 23 August 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Jocurile de noroc îi atrag pe românii cu bani. Sunt câteva zeci de milioane de euro care trec anual pe la ruletă, față de un milion, cât se strângea în anii ’90. Imediat după Revoluție, cazinourile apăruseră în România ca ciupercile după ploaie. Abia în 1993 s-a dat prima lege a jocurilor de noroc. Destul de blândă, pentru că în acea perioadă funcționau aproximativ 40 de cazinouri în toată țara. Dintre ele, 17 se aflau doar în București. Din 1999, când legea a fost schimbată, numărul lor s-a micșorat. Românii au prins gustul jocurilor de noroc. Dacă în urmă cu 17 ani se juca aproximativ un milion de euro pe an, acum cifra atinge câteva zeci de milioane. Ca în orice afacere, e greu să reziști dacă nu investești. Așa că, an de an, apar noutăți care să-i atragă pe clienții cu buzunarele pline.