Românii, din ce în ce mai interesaţi de vacanţele exotice

Românii, din ce în ce mai interesați de vacanțele exotice

Unul dintre trendurile care s-au făcut remarcate în industria turismului din România în ultimii doi ani este creșterea accesibilității destinațiilor exotice.De la an la an, turiștii și-au putut rezerva sejururi în destinații exotice fie la prețuri mai mici, fie cu mai multe servicii incluse. Scăderea procentuală a prețurilor, începând din 2012, este de până la șase la sută pe an, în funcție de destinație și de perioada anului în care se călătorește.Destinațiile exotice au devenit mai accesibile tocmai datorită creșterii cererii. Agențiile de turism își pot rezerva mai multe camere și bilete de avion, beneficiind de tarife de grup mai bune. De asemenea, s-au întărit colaborările între agențiile de turism cu partenerii locali străini. Aceștia au înțeles dinamica turiștilor din România și își doresc să lucreze mai mult cu turiștii din Europa de Est. Cu cât rulajul de vacanțe este mai mare, cu atât tarifele percepute sunt mai mici sau includ servicii suplimentare.În plus, au apărut și promoții la biletele de avion. De altfel, în ultimii doi ani, companiile aeriene au reduceri semnificative și oferte speciale pentru destinațiile exotice.„După opt ani de activitate și 164.168 de zile de vacanță vândute, tot mai multe agenții de turism sau hoteluri partenere din străinătate ne scriu ca să ne ofere reduceri suplimentare pentru turiștii noștri. Sunt interesați de potențialul pieței din România și se întâmplă deseori, de exemplu, în Republica Dominicană, Mexic sau Cuba, să umplem hotelurile de români în anumite perioade. Deci, și românii sunt interesați de destinațiile exotice pe care le oferim”, explică Sorin Stoica, reprezentantul unei agenții de turism.