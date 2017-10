ROMÂNIA, TRAVERSATĂ DE UN CICLON. COD GALBEN DE NINSORI ŞI FRIG PUTERNIC

ROMÂNIA, TRAVERSATĂ DE UN CICLON. COD GALBEN DE NINSORI ȘI FRIG PUTERNIC

„Am am mai avut episoade reci în aprilie în anii 1996 și 1997, când a nins inclusiv în București. Acum însă, avem o alternață neobișnuită între perioadele excesiv de calde, cum a fost în martie și cele excesiv de reci, cum avem în aprilie. Astfel, luna trecută a fost a doua cea mai călduroasă lună martie din intervalul meteorologic de măsurare1981 – 2010. După această lună, iată că vine dintr-o dată un episod foarte rece. Aceste treceri bruște, contraste meteorologice violente într-un interval relativ scurt, ne arată că în acest moment există prea multă energie în sistemul climatic global care este transportată pe diferite canale. Am mai avut frig în aprilie, dar nu am avut alternanțe așa de violente”, a explicat Roxana Bojariu, climatolog în cadrul Administrația Națională de Meteorologie, pentru libertatea.ro