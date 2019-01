România, sub cod de epidemie de gripă. Patru decese la Constanța





Șeful DSPJ, Cristina Schipor, a declarat că din acest total, 6.618 sunt infecții acute ale căilor respiratorii superioare. Alți 1.412 constănțeni suferă de pneumonii și viroze, iar 132 de persoane au fost diagnosticate cu gripă. Dintre acestea, 88 au fost internate la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanța.





La acest moment, la nivelul întregii țări au fost înregistrate 57 de decese. Pe plan local, au fost raportate patru decese, doar că la ultimul pacient nu s-a confirmat încă dacă moartea a survenit din cauza gripei sau din alte cauze. Doi bolnavi sunt de sex masculin, primul fără alte afecțiuni asociate, al doilea cu insuficiență renală, iar cel de-al treilea este o femeie cu hipertensiune arterială.



Vaccinarea rămâne cea mai eficientă metodă



Din cauza epidemiei de gripă declarate ieri, la nivelul întregii țări, ministrul Sănătății, Sorina Pintea recomandă populației, în continuare, vaccinarea antigripală. În acest sens, un număr de 30.000 de doze suplimentare de vaccin vor fi distribuite tuturor Direcțiilor de Sănătate Publică, pentru că vaccinarea rămâne soluția pentru prevenirea îmbolnăvirilor.



„Vaccinarea este cea mai eficientă metodă de prevenire a gripei, de aceea am decis să suplimentăm numărul de vaccinuri gripale, pentru a oferi protecție unui număr cât mai mare de persoane din categoriile de risc, pentru care asigurăm vaccinarea gratuită. De asemenea, vom urgenta procedurile de achiziție și estimăm că, săptămâna viitoare, poate începe distribuirea acestora către medicii de familie”, a declarat Sorina Pintea, ministrul Sănătății. Totodată, ea a precizat că spitalele care nu raportează corect cazurile de gripă vor fi sancționate.



„Mai mult decât atât, vom continua cu controalele pe care Ministerul Sănătății le-a început în urmă cu trei ani de zile. Vor fi verificate punctual și aceste aspecte legate de măsuri necesare a se aplica în caz de constatare a epidemiei, dar vor fi și sancționați cei care nu raportează corect. Vorbim de sancțiuni pecuniare, pentru că există sancțiuni inclusiv pentru acest gen de abatere”, a subliniat ea.



Ce recomandă medicii



Între timp, medicii recomandă populației să aplice cu rigurozitate recomandările specialiștilor pentru evitarea îmbolnăvirilor și a răspândirii virusului gripal. În primul rând, oamenii trebuie să consulte medicul de familie pentru simptome care sugerează gripa și care poate stabili o eventuală indicație pentru spitalizare. Apoi, se va trece la izolarea voluntară la domiciliu a persoanelor care prezintă simptomatologie asemănătoare gripei. În plus, bolnavii au obligația de a folosi batiste de unică utilizare și mai ales să se spele cât mai des pe mâini, în vederea reducerii răspândirii virusului.



În același timp, este necesară creșterea rezistenței generale a organismului prin consumul alimentelor bogate în vitamina C, aerisirea încăperilor, adoptarea unui stil vestimentar potrivit sezonului.





Spre exemplu, fructele, cum ar fi citricele, dar și legumele proaspete reprezintă cele mai potrivite surse de vitamina C. Bineînțeles, există și o serie de produse naturiste care măresc aportul de vitamina C, produse pe care le puteți găsi foarte ușor în magazinele de profil. Apoi, ceaiul fierbinte, cu lămâie și miere, în această perioadă, vă aduce multiple beneficii.





Situația este, din ce în ce, mai gravă. Numai în ultima săptămână a lunii ianuarie au fost înregistrate în județul Constanța 8.162 cazuri de afecțiuni respiratorii, cu 50% mai multe față de săptămâna trecută, susțin reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Județeană (DSPJ).