România, la un pas de epidemie de gripă. Numărul deceselor a ajuns la 35!

Gripa a avut un trend crescator, cu extindere regională în zona de sud a țării și cu focare locale. Decesele cauzate de infecțiile respiratorii acute au fost mai multe comparativ cu cele inregistrate în săptămâna precedentă, iar rata pozitivității pentru virus gripal la cazurile testate a fost peste 60%.



Numărul total de cazuri de infecții respiratorii acute înregistrat la nivel național a fost de 117.576, cu aproape 3000 de cazuri mai multe comparativ februarie 2018. Anul acesta, cele mai multe decese au avut loc în Prahova și Arad, 5 decese în fiecare judet.



Pe locul 2 este situată Capitala cu 4 decese, urmata de Galați cu 3 morti. La Cluj, Constanta, Mures si Timisoara s-au inregistrat in total 8 decese. In Suceava 2, iar in Bihhor, Buzau, Caras, Gorj,Iași, Teleorman și Ilfov cate 1 deces in fiecare judet.



În total, până la această oră, 35 de oameni morti. De la începutul sezonului au fost confirmate 522 cazuri de gripă: 228 cazuri gripă de cu virus AH1, 127 cazuri de gripă cu virus AH3, 166 cazuri de gripă cu virus A nesubtipat si 1 caz de gripă cu virus B.





35 de persoane au murit de gripă în ultimele săptâmâni, în România, informează România TV. Dacă și săptămâna viitoare numărul morților de gripă va crește galopant, Ministerul Sănătății va declara epidemie.