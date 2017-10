România, în al 26-lea an de declin demografic

România se află în al 26-lea an de declin demografic și această evoluție reprezintă una dintre principalele amenințări pentru sustenabilitatea sistemului public de pensii, a declarat luni Vasile Ghețău, directorul Centrului de Cercetări Demografice „Vladimir Trebici” al Academiei Române, la Conferința Națională de Pensii Private, citat de AGERPRES.„România se află în al 26-lea an de declin demografic. Un sfert de secol! Datele statistice sunt de netăgăduit: în raport cu populația de la începutul anului 1990, când România avea 23,2 milioane de locuitori, s-a ajuns în anul 2014 la o populație cu reședința în țară sub 20 de milioane de locuitori. Acest declin demografic, care numără 26 de ani, reprezintă una dintre principalele amenințări pentru sustenabilitatea sistemului public de pensii”, a afirmat Ghețău.