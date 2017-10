România, codaşă la turism! Hotelierii se plâng de drumuri şi de lipsa de personal calificat

4

PT.TURMA HOTELIERILOR

CRED CA VA APUCA PLANSUL, IMBECILI NESATUI, CA NU AU LARGIT OLANDEZII MAI MULT PLAJA. ATI PUS PATURILE PANA IN BUZA APEI, CERETI PT O UMBRELA MAI MULT DECAT PLATITI UN ANGAJAT PE ZI, AVETI NISTE SERVICII DE CACAT SI TOT PLANGETI. ASI VREA SA STIU DACA UNUL DIN ACESTI "HOTELIERI" AU FACUT MACAR ODATA O PLIMBARE PE PLAJA? VA SPUN EU, SLALOM DA,SE POATE PLIMBARE NU.AM VRUT SA STAU INTRE PATURI SI UMBRELE PE UN PROSOP SI A VENIT UN CRETIN CARE MI-A EXPLICAT CA TREBUIE SA INCHIRIEZ UN CHEZLONGUE...??? MOTIVAND CA PLAJA ESTE PRIVATA. IMBECILUL NU STIA CA IN ROMANIA NU EXISTA PLAJE PRIVATE,CA ORICE AMARAT ARE DREPTUL SA STEA LA SOARE.TURISM DE CACAT PENTRU NOII BOGATASI MARLANI NASCUTI SI CRESCUTI IN CURTE CU PAMANT BATUT, LATRINA IN FUNDUL OGRADEI, CARE PANA IERI MANCAU, IN CEL MAI BUN CAZ, PAINE NEAGRA CU MARMELADA SI LE ROIAU MUSTELE IN JURUL GURII.