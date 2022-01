România a înghețat!-23 de grade, cea mai scăzută temperatură din acest an

La Poiana Stampei, în județul Suceava, au fost -23 de grade C joi dimineață, cea mai scăzută temperatură măsurată în țară în acest an care a început cu zile extrem de calde. La Stâna de Vale au fost -19, iar la Supuru de Jos și la Chișineu Criș au fost -18 grade, arată datele ANM. Diferența este foarte mare față de primele zile din an când minimele nocture au fost în Crișana cu peste 25 de grade mai mari decât în această dimineață.







Poiana Stampei (jud Suceava) este o comună în depresiunea Dornelor, într-o zonă cu păduri de pin și mesteacăn, la peste 900 metri altitudine.







Stația meteo se află la 923 metri altitudine, iar temperatura de acum este cea mai mică din ultimii 7 ani înregistrată în localitate, după ce la început de 2015 au fost -26 de grade. În cea mai caldă noapte din acest an, pe data de 5, minima a fost de +3 grade.







Rece a fost joi dimineața și în Crișana, unde minimele au coborât la -18 grade. Cel mai puțin frig era la Caracal, Slatina și Băile Herculane, unde minima a fost de -3 grade.







În nopatea de miercuri au fost sub -20 de grade în munții Călimani, iar ziua de miercuri a adus maxime de -15,6 C la vârful Ceahlău - Toaca și -14,4 la Omu. Cel mai cald a fost în Transilvania: +1,4 C la Dumbrăveni (nu departe de Sighișoara) și +1,3 la Alba Iulia.