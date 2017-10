Româncele îşi vor face gratuit mamografii şi teste Papanicolau

Ministerul Sănătății începe programele de depistare a cancerului de sân și de col uterin

Româncele își vor face gratuit mamografii și teste Papanicolau

În acest an, vor începe programele de depistare a cancerului de sân și de col uterin, cu bani de la Ministerul Sănătății. Totodată, tratamentul în spital și ambulatoriu al bolnavilor de cancer va fi plătit exclusiv de la bugetul de stat. De asemenea, Ministerul Sănătății va finanța pentru prima dată un program special pentru tratamentul bolilor rare. Alocarea de fonduri pentru depistarea precoce a cancerului de sân și de col uterin era necesară, având în vedere că, în țara noastră, acestea sunt primele două cauze ale mortalității în rândul femeilor. Anul trecut, în județul Constanța, nu au fost alocate fonduri cu această destinație. În an electoral, însă, Guvernul a hotărât alocarea a 3.770.091.000 lei, adică de trei ori mai mult decât anul trecut, pentru programele de sănătate derulate în țara noastră . Potrivit unui comunicat al Ministerului Sănătății, bolnavii infectați cu HIV/SIDA vor putea, din acest an, să-și ia medicamentele și din farmaciile cu circuit deschis care se află în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate. Și testele de diabet vor putea fi luate din farmaciile cu circuit des-chis, iar hemoglobina glicozilată a fost introdusă ca analiză gratuită, în cadrul programului național de diabet. Prescrierea medicamentelor eliberate în regim ambulatoriu în cadrul programelor naționale de sănătate se va face pe denumirea comercială, la fel ca la celelelate medicamente de pe piață. Ministerul Sănătății va inaugura, în acest an, un program de diagnostic și tratament cu ajutorul echipamentelor de înaltă performanță. De asemenea, în cadrul programului național de imunizare va fi introdus vaccinul tetravalent, ceea ce înseamnă că va exista o singură înțepătură pentru mai multe imunizări. Pentru programul de combatere a consumului de tutun Ministerul Sănătății va aloca în acest an 20 de milioane de lei, de patru ori mai mult decât în 2007.