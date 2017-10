Rochii de ocazie galbene: o alegere îndrăzneaţă

Rochii de ocazie galbene: o alegere îndrăzneață

Ştire online publicată Marţi, 01 August 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Galben muștar, chihlimbar, șofran, lemon, caisă: această culoare se poate declina în multe feluri și este la modă în această vară. Aduce un plus de luminozitate, prospețime și energie. Dorința de a purta culori luminoase și vesele este direct proporțională cu sosirea verii. Poate că acest fapt nu este dovedit științific, dar cu siguranță este adevărat: cu cât ziua este mai lungă cu atât crește cheful de a abandona tonurile reci și întunecate în favoarea culorilor vii, vibrante și, evidente într-un mod aproape ostentativ.Vă recomandăm o colecție de rochii de ocazie galbene: fresh și flowerpower. Fie că mergeți la un eveniment sau la o simplă plimbare pe malul mării, aici veți putea găsi ținuta potrivită. O rochie lungă galbenă vă va face să vă simțiți în centrul atenției, fie că sunteți invitată la o nuntă, botez sau bal sau sunteți chiar protagonista unui eveniment important.







Contrar așteptărilor, galbenul se poate combina în numeroase moduri dar cel mai bine dă cu negru, alb, albastru sau bej. Dar nu vă feriți de un look all Yellow, în această vară se poartă! Dacă totuși o ținută galben uni nu vă convinge bazați-vă pe accesorii pentru a “sparge” această monocromie: bretele din piele, bijuterii din sticlă de Murano sau niște sandale șic. Dacă tot nu sunteți convinsă să purtați o ținută galbenă vă puteți limita la accesorii de această culoare pentru a avea un plus de vivacitate, de exemplu...o poșetă galbenă.Puțin câte puțin galbenul vă va cuceri și veți alege din ce în ce mai multe articole de această culoare pe care apoi le veți putea combina în stil propriu. Cel mai important lucru este să vă simțiți bine! Desigur, galbenul nu este tocmai ușor de purtat, iar dacă aveți un ten foarte deschis la culoare este de preferat să evitați această culoare, cel puțin până când căpătați un pic de bronz.Vizitați magazinul online de fashion Shine Boutique și veți găsi diferite moduri originale de a combina această culoare astfel încât să fiți în trend în această vară. Iar dacă sunteți din Constanța sau veniți în vacanță la mare vă așteptăm și în magazinul nostru din mall-ul Vivo!