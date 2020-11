Robot performant pentru dezinfecţie, donat de trei companii pentru Spitalul Judeţean Constanţa

Companiile Celco, Dedeman şi Monsson Trading din Constanţa şi-au unit forţele pentru a susţine Spitalul Judeţean de Urgenţă Constanţa, cu o sponsorizare totală de 50.000 de euro, pentru achiziţia unui robot de dezinfecţie cu raze UV.În prezent, personalul medical este instruit pentru ca să poată utiliza robotul de dezinfecţie UVD – Model B. Robotul foloseşte spectrul de lumină UVC pentru dezinfectarea într-un timp foarte scurt a spaţiilor mari, cum sunt secţiile şi saloanele unităţilor spitaliceşti. De exemplu, timpul pentru dezinfecţia unui hol de secţie este de 12 minute, iar robotul este foarte efficient întrucât inactivează până la 99,9% dintre bacteriile şi viruşii rezistenţi, de tipul Coronavirus, Clostridium Difficile, MRSA, VRE, Norovirus, etc.“Credem că acest robot va reuși să protejeze mai bine medicii, întreg personalul medical și pacienții din Spitalul Județean Constanța. De aceea, am decis să ne implicăm și în acest proiect și să facem o nouă donație către spital”, a declarat Niculae Dușu, președintele grupului Celco. De la izbucnirea pandemiei, Celco a achiziționat aparatură medicală și consumabile în valoare de peste 200.000 euro, pe care le-a pus la dispoziția Spitalului Clinic Județean Constanța.Robotul UVD - Model B este produs de UVD Robots din Danemarca. Compania daneză a oferit Spitalului Județean de Urgență Constanța o reducere semnificativă de preț pentru achiziția echipamentului medical. Robotul are în componență opt lămpi UV-C produse de Philips. Fiecare dintre aceste lămpi are un consum de putere de 180 W și o putere de 5 W de UV-C măsurată la o distanță de 1 metru.