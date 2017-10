Riscă puşcăria pentru că au furat curent electric. Controale în tot judeţul

7

corent

astia sunt cei mai mari hoti ...adica ENEL ul ...mi am tras curent de la strada 300m de metrii cu stalpii si cablu meu am dat o gramada de bani si dupa care cei de la MUIEL mia u zis ca intra in propitatea lor ... eu nu mai am nici un drept asupra retelei de curent ..si culmea ca s au mai construit vreo cateva case si iau bransat si pe astia la stalpul meu ..fara asa ma intrebe ...rromania e o tara de kkt