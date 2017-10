Richard Clayderman cântă la Constanţa. Iată când

Richard Clayderman cântă la Constanța. Iată când

Richard Clayderman revine în România în 2017 pentru a celebra femeia de-a lungul unui turneu care se va desfășura sub semnul iubirii și sensibilității. De Ziua Femeii, The Prince of Romance, cum este supranumit artistul francez Richard Clayderman, va asigura coloana sonoră a unei primăveri romantice. Richard Clayderman va susține un concert spectaculos în Constanța, la Sala Sporturilor, pe 9 martie, la ora 19.30.Intrat în Cartea Recordurilor cu titlul de “cel mai de succes pianist din toate timpurile”, Richard Clayderman creează o fascinantă poveste de iubire cu fiecare concert pe care îl susține. Acordurile perfecte de pian, compozițiile de excepție care l-au facut celebru și carisma pe care o revarsă asupra publicului se imbină desăvârșit în concertele sale, generând o stare de grație care învăluie spectatorii.Richard Clayderman va fi acompaniat, în turneu, de Camerata Regala. Accesul publicului se va face începând cu ora 18,30. Biletele, de trei categorii (150 lei, 200 lei și 250 lei) se găsesc la casele de bilete ale sălilor de spectacole și online, pe eventim.ro, bilete.ro, myticket.ro, bilet.ro.Cu o carieră excepțională, Richard Clayderman este, după 40 de ani, un artist în continuă dezvoltare, pentru care spectaculosul nu are limite. A înregistrat peste 1200 de melodii, vânzări de peste 150 de milioane de copii de discuri, iar muzica sa are puterea de a emoționa orice generație.