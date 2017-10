Programul de evaluare a stării de sănătate

Rezultatele analizelor trebuie prezentate medicului de familie

Pacienții care și-au făcut analize gratuite prin Programul Național de Evaluare a Stării de Sănătate a Populației au obligația de a se întoarce cu rezultatele investigațiilor la medicul de familie. În cazul în care acesta descoperă o afecțiune care nu este de competența sa, îi va da pacientului o trimitere către un medic specialist, care va stabili ce măsuri vor fi luate. Medicii de familie sunt cei care, stabilesc, în urma examenului clinic, ce tip de analize efectuează fiecare persoană în parte. În pachet sunt incluse nouă investigații: hemoleucograma (notarea globulelor albe și roșii), creatinina serică (pentru persoanele cu vârsta peste 50 de ani, dar și sub această vârstă care prezintă risc de afecțiuni renale), glicemia, sideremia (prezența fierului în sânge, analiză efectuată copiilor până în zece ani, gravidelor și femeilor peste 25 de ani), sumar de urină, colesterol seric total, colesterol HDL, trigliceride (analize efectuate persoanelor peste 40 de ani și sub 40 de ani, care prezintă risc). Programul de evaluare a stării de sănătate a populației se adresează atât persoanelor asigurate, cât și celor neasigurate. Nu sunt incluse persoanele care în ultimele 30 de zile au efectuat investigații, dar și bolnavii cronici cunoscuți și dispensarizați de medicii de familie, care au efectuat analize în ultimele 90 de zile. Toți medicii de familie participă la derularea programului. Cele 30 de laboratoare de analize medicale cu care Casa Județeană de Asigurări de Sănătate are contract au obligația de a merge și în localitățile din mediul rural pentru recoltarea analizelor pacienților de acolo. Recoltarea se face la cabinetele medicilor de familie. Până în prezent, peste 40.000 de constănțeni s-au prezentat la laboratoarele din județ pentru a le fi prelevate probe de sânge.