Rezidenţiatul ar putea fi organizat de Ministerul Învăţământului

Rezidențiatul ar putea fi organizat de Ministerul Învățământului

Ştire online publicată Joi, 02 August 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Ministrul Educației, Cercetării și Tineretului, Cristian Adomniței, a declarat că rezidențiatul s-ar putea realiza sub egida instituției pe care o conduce și nu sub cea a Ministerului Sănătății. „Vrem să facem ca reziden-țiatul să fie recunoscut ca ciclu de studiu. Absolvenții întâmpină probleme când merg într-o țară europeană și arată certificatul cu antetul Ministerului Sănătății. În majoritatea țărilor europene, rezidențiatul este sub egida Ministerului Educației”, a declarat Cristian Adomniței. Declarația a fost făcută la Iași acolo unde ministrul s-a întâlnit cu rectorii universităților de medicină din țară, întrunire în cadrul căreia s-a stabilit utilitatea ca rezidențiatul să fie realizat sub egida Ministerului Educației. Rezidențiatul se organizează începând cu anul 2007 pe domeniile medicină, medicină dentară și farmacie, în sesiuni distincte pe locuri și posturi, potrivit proiectului de act nor-mativ supus din nou dezbaterii publice pe pagina de Internet a Ministerului Sănătății.Ministrul Educației, Cercetării și Tineretului, Cristian Adomniței, a declarat că rezidențiatul s-ar putea realiza sub egida instituției pe care o conduce și nu sub cea a Ministerului Sănătății. „Vrem să facem ca reziden-țiatul să fie recunoscut ca ciclu de studiu. Absolvenții întâmpină probleme când merg într-o țară europeană și arată certificatul cu antetul Ministerului Sănătății. În majoritatea țărilor europene, rezidențiatul este sub egida Ministerului Educației”, a declarat Cristian Adomniței. Declarația a fost făcută la Iași acolo unde ministrul s-a întâlnit cu rectorii universităților de medicină din țară, întrunire în cadrul căreia s-a stabilit utilitatea ca rezidențiatul să fie realizat sub egida Ministerului Educației. Rezidențiatul se organizează începând cu anul 2007 pe domeniile medicină, medicină dentară și farmacie, în sesiuni distincte pe locuri și posturi, potrivit proiectului de act nor-mativ supus din nou dezbaterii publice pe pagina de Internet a Ministerului Sănătății.