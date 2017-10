Revoluţia din 22 Decembrie 1989, îngropată în gunoaie şi plină de râpe

1

Il doare in "spate".....

Il doare in dos pe primarul Mazare de Constanta. Pentru el, daca actiunea ce urmeaza a fi "aplicata" nu aduce "profit personal" (in termeni reali numindu-se SPAGA) este neinteresanta. Ce conteaza ca prosteste batranii cu tot felul de mite electorale numite pompos ajutoare, ca dispar parcurile si spatiile verzi pe ele aparand peste noapte tot felul de constructii, ca statiunea Mamaia a ajuns o aglomerare de constructii iar plajele sunt pline de mizerie, ca zona peninsulara mai are putin si o sa arate ca dupa bombardament ! De faleza si Cazino nici nu mai are rost sa amintesc. Toate astea sun nimicuri pentru domnia sa. Daca ar fi vorba de organizarea unui eveniment monden unde sa apara in tot felul de ipostaze care mai de care mai ciudata, atunci interesul apare. Constanteni ! Vedeti pe cine votati la viitoarele alegeri locale.