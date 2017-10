Revoluţia debranşărilor de la RADET. "Sunt apartamente cu două camere care plătesc căldura 900 de lei pe lună!"

10

Centrala de apartament

Orase din Transilvania au renuntat la incalzirea centralizata desi erau pe gaz si totul e in regula Orasul Sibiu de exemplu nu mai are nici o centrala de cartier si orasul s-a dezvoltat in continuare Nu mai mintiti oamenii In perioada cea mai friguroasa am platit intretinerea ( apa rece, platile aferente,curent lift , femeie de serviciu etc) 200 lei plus gazul 150 lei Avantaj eu! In blocul nostru ,la trei camere s-a platit suma de 800 lei Debransati-va ca nu aveti contract cu RADET!