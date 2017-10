REVOLTA PĂRINŢILOR SCHIMBĂ LEGEA! TOTUL DUPĂ CE O MAMĂ ŞI-A GĂSIT COPILUL BĂTUT ŞI ÎNVINEŢIT DE BONĂ

REVOLTA PĂRINȚILOR SCHIMBĂ LEGEA! TOTUL DUPĂ CE O MAMĂ ȘI-A GĂSIT COPILUL BĂTUT ȘI ÎNVINEȚIT DE BONĂ

Ştire online publicată Luni, 13 Martie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Alicia Quinney și Joshua Marbury sunt un cuplu din orașul american Sherwood. Ei au fost nevoiți să simtă pe propria lor piele toate neajunsurile sistemului judecătoresc.Povestea arată cam așa. Cei doi părinți au hotărât să meargă la întâlnire și l-au lăsat pe Jacob, fiul lor de 1 an, în grija bonei. Întorcându-se acasă, Joshua și Alicia au văzut următoarea scenă: micuțul Jacob se îneca în lacrimi, în timp ce bona pur și simplu dormea…Chiar mai mult, copilul era plin de vânătăi pe corp, iar pe fața lui se vedea clar amprenta unei palme!Părinții indignați au chemat poliția, iar în următoarea zi au depus cerere la judecătorie. Deși privit dintr-o parte cazul pare foarte clar, judecătorii n-au găsit dovezi convingătoare pentru pedepsirea bonei.Aparent, în conformitate cu legile locale, în cazul aducerii unui prejudiciu corporal minor, suspectul este condamnat numai dacă victima va declara mărturii relevante. Dar Jacob are doar 1 an și el nu este capabil să povestească ce s-a întâmplat în realitate!Mama indignată a postat fotografiile fiului său bătut pe pagina sa de Facebook și a descris amănunțit toată situația. Această postare a declanșat o întreagă furtună de resentimente: ea a fost redistribuită de 15.000 de oameni în doar 24 de ore!Din fericire, mânia oamenilor a avut efect. Un grup de juriști au început să pregătească corectări ale legilor respective, care ar trebui să schimbe procedura de cercetare penală în cazul copiilor foarte mici sau persoane cu tulburări de dezvoltare, care nu pot să descrie cele întâmplate.Sursa: perfectmedia.tv