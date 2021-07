Revoltă în Faleză Nord. „Ne-au închis drumul de acces spre plajă, suntem sabotați!”

Operatorii economici cer să fie permis accesul turiştilor cu maşina până aproape de plajă, pe drumul de servitute, în unele locuri amenajat chiar de către ei. „Noi am făcut investiţii, dorim să fim lăsaţi în pace, să muncim, să punem umărul la ridicarea turismului în municipiul Constanţa. În prezent, a fost oprit accesul turiştilor să ajungă cu maşina cât mai aproape de nisip. Dacă ei asta vor, de ce să nu le oferim? Nu vor să intre pe nisip, doar să vină cu maşina atât cât se poate”, susţine Constantin Cârlan, operator al unui sector de plajă. Acesta consideră că se pot găsi soluţii, astfel încât accesul să nu fie restricţionat. „Drumul este făcut tot prin participarea investitorilor. Într-adevăr, nu este autorizat, dar este făcut. Pe acest drum circulă toată lumea, inclusiv instituţiile statului. Dacă nu ar fi acest drum, nu s-ar putea intra deloc în zonă. Soluţii sunt, se poate face sens giratoriu, se pot monta semafoare volante, numai bunăvoinţă trebuie să fie din partea autorităţilor”, este de părere Constantin Cârlan.







„Este sabotaj economic!”





O altă propunere vine din partea lui Răzvan Ardelean, un agent economic specializat în petreceri pentru copii. „Suntem complet lipsiţi de orice posibilitate de acces auto. În ultimii ani, noi am venit cu soluţii, dar nu au fost luate în considerare. Noi avem o plajă pentru familişti şi peste jumătate din clienţi sunt mămici cu copii în cărucior, care apreciau şi veneau aici exact pentru faptul că aveau acces cu maşina aproape de nisip. Într-adevăr, mai erau unele sincope, în week-end-uri, dar erau trecătoare. Acesta este sabotaj economic! O să ajungem să acţionăm în instanţă primăria şi o să câştigăm. Este o soluţie extrem de simplă, să se aducă piatră pe Prelungirea Bucovina, să se intre pe acolo şi să se iasă pe partea cealaltă (n.r. – strada Yokohama – cartierul Consilierilor). Se poate face o stradă cu sens unic şi nu vor mai fi probleme cu blocajele”, apreciază operatorul economic.











La rândul lor, oamenii din zonă spun că, din cauza blocării drumului, turiștii își lasă mașinile pe străduțele din cartier, și așa „ticsite” de vehicule și cu un număr redus de locuri de parcare.



„Siguranţa primează!”





De cealaltă parte, autorităţile locale consideră că măsura restricţionării accesului pe drumul de servitute era extrem de necesară şi urgentă. „În cea mai mare parte a verii, acel drum era blocat de maşini parcate. Am primit sesizare de la salvamari şi am stat de vorbă cu cei de la ISU Dobrogea, care ne-au avertizat că, în caz de necesitate, din cauza maşinilor parcate, nu vor putea interveni. Noi nu am făcut altceva decât să prevenim o astfel de situaţie. În acest moment, este permis accesul celor de la Uber, cu însemne, celor de la Bolt, cu însemne, taxiurilor, maşinilor de marfă şi, bineînţeles, maşinilor de intervenţie. O barieră este pe strada Yokohama şi o barieră la Plaja Modern”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, viceprimarul municipiului Constanţa, Ionuţ Rusu.











Acesta consideră că accesul turiştilor nu este îngrădit la plajă, însă admite că este o problemă destul de gravă cu lipsa locurilor de parcare în întreaga zonă. „Noi nu am făcut altceva decât, din respect pentru toţi constănţenii, să se poată asigura un acces civilizat către plajă. Acolo este o problemă, într-adevăr, fierbinte din punct de vedere al parcării şi nu al accesului. Zona, în general, este lipsită de parcări. În timpul verii, când vin turiştii, numărul de maşini creşte foarte mult. Noi facem tot ceea ce putem, încercăm să nu îi nemulţumim pe toţi, iar cu acele lucruri care pun în pericol siguranţa turistului, suntem fermi. Siguranţa primează în faţa oricărei alte probleme”, a subliniat viceprimarul Ionuţ Rusu.





