REVOLTĂ ŞI GROAZĂ. BEBELUŞ, CHINUIT FĂRĂ MILĂ la recoltarea de sânge

REVOLTĂ ȘI GROAZĂ. BEBELUȘ, CHINUIT FĂRĂ MILĂ la recoltarea de sânge

Ştire online publicată Luni, 15 Mai 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Părintele unui copilaș de 10 luni povestește cum a fost chinuit cel mic în momentul în care a fost nevoie să i se recolteze sânge din brat, potrivit Romania TV.Totul s-a întâmplat într-o clinică din Brașov.Tatăl copilului susține că, pe lângă faptul că bebelușul a fost chinuit în ultimul hal din cauza lipsei profesionalismului personalului medical, respectiv a asistentei care a recoltat, atitudinea acestora a fost una de neimaginat.În momentul în care, de-a dreptul scandalizat de felul cum îi era tratat copilul, bărbatul i-a atras atenția asistentei că are în față un bebeluș și așa ceva nu este normal, aceasta l-a invitat ca pe viitor să meargă la altă clinică:”Aș dori să împărtășesc cu toți părinții de bebei cea mai neagră experiență de care am avut parte la această clinică. După ce am ieșit de la o dna doctor care ne-a dat un set de analize de 400 lei, am mers la recoltare. La recoltare era tânăra care era la doamna doctor în cabinet în momentul consultului bebelui nostru și pe care dna doctor o certa că nu știe să recolteze. Tot la recoltări era o doamnă bătrână sictirită și scârbită care când am intrat în biroul de recoltări, balota un sandwich cu salam. Fiind profund deranjată de faptul că am plătit 400 lei să fac analizele, și pt faptul că am deranjat-o de la masă, mi-a poftit soția afară din cameră… Ok, ce să zic.Pun bebele pe pat cu mâna atârnând în dreapta patului și ce să văd, scoate un ac de recoltare de adulți, imens. O întreb dacă e normal ca la 10 luni să iei sânge cu un asemena ac, iar tânăra răspunde: păi doar nu o să îi dau două găuri cu ac subțire… ok, mai aveam un pic și o pocneam. Îl găurește pe pui și bineînțeles că nu îi găsește vena din prima. Culmea e că începe să tragă de ac în toate părțile de urlă copilul ca din gură de șarpe.După vreo 15 secunde de zgândărit a dat peste venă, a început să țâșnească sânge pe jos, iar tânăra, pricepută, ia eprubeta și o umple ca la chiuvetă, din sângele care picură din ac. A pus eprubeta sub ac și aștepta să picure în ea. A umplut așa două eprubete. Efectiv a stat cu eprubeta sub ac ca să prindă ce curge. Murdară pe mâini de sânge și ea și tuta bătrână, au decis că în timp ce acul era în copil, să șteargă sângele de pe jos. Atunci am explodat! Nu pot reproduce ce a urmat, dar vă puteți imagina! După toate reproșurile făcute, baba îmi zice că pot să merg și în altă parte să fac analizele dacă nu îmi convine. Poate reușiți să evitați așa ceva”, a scris tatăl copilului în dreptul imaginii care a revoltat foarte mulți părinți și nu numai.Contactați de jurnaliști, reprezentanții clinicii au spus că asistentele au acționat așa cum era necesar în momentul în care au folosit acul, însă pentru atitudinea personalului s-au luat măsuri:”Am aplicat măsurile corespunzătoare care fac referire la comportamentul neadecvat al personalului medical implicat. În ceea ce privește actul medical, am luat decizia corectă care s-a impus în această situație, respectiv, dat fiind terenul venos al pacientului și numărul mare de analize, s-a folosit acul pentru a se obține într-un interval de timp scurt cantitatea de sânge necesară”, este răspunsul reprezentanților clinicii din Brașov.