Revistă şi film de promovare a Satului de Vacanţă

sat de vacanta

despre ce sat de vacanta vorbim? Satul de vacanta a fost astfel conceput,construit incat sa reprezinte zonele rurale ale Romaniei. Fiecare casuta avea traditia ei. Dupa revolutie totul a fost schimbat,distrus,vandut,etc - Primaria Constanta nu a facut nimic pentru a stopa jaful. Dragi reporteri,cine a construit bazaconia din sticla si termopan in locul arhicunoscutei Satra? Cine a construit asa zisul hotel pe spatiul verde,printre copaci? Cine a construit vila chiar la intrarea in parc ( la trecerea de pietoni) dinspre hotel Parc? Cine a schimbat destinatia multor casute? ( unde e casa Buzau,de ex)... Restul,va las sa mergeti pe teren sa vedeti care e realitatea dar si pentru corecta informare a opiniei publice