REVIN NINSORILE ÎN DOBROGEA! Când vom avea zăpadă la Constanţa

REVIN NINSORILE ÎN DOBROGEA! Când vom avea zăpadă la Constanța

Ştire online publicată Vineri, 09 Februarie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Vremea se răcește ușor în acest weekend în toată țara. Duminică vor fi condiții de lapoviță și ninsoare în Dobrogea, unde, potrivit meteorologilor, se va depune și un strat de zăpadă de circa 5-10 centimetri.Sâmbătă, vremea va fi în general închisa în zonele joase de relief din sudul și parțial din centrul țarii, unde nebulozitatea stratiforma va fi persistenta, iar la începutul zilei local, în special în Câmpia Româna, va fi ceața, asociata cu burnița. În restul teritoriului înnorarile vor fi temporare, iar ceața va aparea izolat. Vântul va deveni moderat în regiunile sudice. Regimul termic va fi caracterizat de valori în general în jurul celor climatologic specifice datei, cu maxime de la 0 grade în nordul Moldovei pâna la 8...9 grade în sud, cu precadere la deal.La munte, vremea va fi în general închisă, iar valorile termice se vor situa în general în jurul celor climatologic specifice datei. Vântul va sufla slab pâna la moderat. Dimineața și noaptea, pe vai și în depresiuni va fi ceața.Duminică, vremea se va raci ușor și va fi în general închisa. Izolat, vor fi posibile fulguieli. Vântul va sufla slab și moderat.Vom avea cer înnorat în majoritatea zonelor. În regiunile sudice și de sud-est vor fi precipitații local moderate cantitativ. În centrul, sudul și sud-estul Munteniei și în cea mai mare parte a Dobrogei vor predomina lapovița și ninsoarea, local se va depune strat de zăpadă ce va atinge în medie 5...10 cm, iar vântul va sufla moderat, cu intensificări de 45....55 km/h, temporar viscolind ninsoarea. Pe litoral rafalele vor depăși 60...65 km/h, dar precipitațiile vor fi mai ales sub formă de ploaie. Fulguieli izolate vor fi posibile și în celelalte zone, mai ales cele montane. Temperaturile maxime se vor încadra între -1...0 grade în nordul Moldovei și în estul Transilvaniei și 6...7 grade în zona de deal din Crișana și Banat. Izolat se va semnala ceață.În Bucuresti, vremea va fi închisă și se va răci. Înnorările vor persista și temporar se vor semnala precipitații în general slabe, mai ales sub formă de lapoviță și ninsoare, iar vântul va sufla moderat, cu intensificări de 40...45 km/h. Va fi posibilă depunerea unui strat mediu de zăpadă de 3...5 cm. Dimineata vor fi 0…1 grad si la amiaza, 2…3 grade.Luni, regimul termic va fi caracterizat de valori în general apropiate de cele climatologic specifice acestei date din an. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 0 grade la Miercurea Ciuc și 9 grade la Drobeta Turnu Severin. Cerul va avea înnorări în majoritatea regiunilor, dar numai trecător vor fi fulguieli în zona de munte și în nord-vestul țării iar în restul teritoriului, cu totul izolat posibil predominant ninsori slabe. Vântul va sufla slab și moderat. Dimineața, pe arii restrânse în zonele joase va fi ceață.