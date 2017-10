REVELION ÎN PIAŢA OVIDIU. IATĂ PROGRAMUL NOPŢII DINTRE ANI

1

Buna masura dar...

Urmaresc cu interes initiativele autoritatilor locale si le apreciez pe cele care vin cu adevarat in ajutorul cetateanului .Frumoasa initiativa insa am un of .De ce cei peste 10.000 de locuitori ai cartierului Palazu Mare nu se bucura de aceleasi facilitati ca toti constantenii.Daca linia 42 se prelungea prin str Dispensarului -Bd Aurel Vlaicu -bd Tomis -Palazu Mare si palazuenii puteau sa vina in numar mai mare la Revelionul organizat de Primarie in Piata Ovidiu. Prelungirea traseului 42 pana in Palazu Mare ar trebui sa fie aprobata de Primarie in mod permanent .Linia 3 ar trebui desfiintata autobuzele transferate pe linia 42 iar locuitorii din Palazu Mare ar avea legatura directa cu Ciresica ,Tomis 3, Spitalul Mare,Piata Grivitei si Poarta 2. Cetatenii acestui cartier au dreptul la o linie directa cu centrul municipiului Constanta. Linia 3 are acelasi traseu de pe timpul comunistilor insa in acele vremuri Palazu Mare nu era cartier al municipiului Constanta. Am prezentat aceasta dolenta insa doresc ca aceasta manifestare organizata de Primarie sa fie un succes ,constantenii sigur vor merge cu miile in piata deoarece asemenea actiuni nu s-au mai organizat in Constanta de ani de zile.