Retrocedare cu cântec în Zona Peninsulară

Retrocedare cu cantec

Propietarii adevarati nu au nici o vina,au suferit si au muncit sa isi faca o noua locuinta.De ce sa nu recunoastem ca toti chiriasi au sperat in adancul sufletului, ca poate casa in care sta cu o chirie de doi bani in centrul orasului,nu mai are propietari si o pot achizitiona sau ramane in chirie la stat pe o suma derizorie.Bunicul meu nu a primit nimic de la stat niciodata,tatal meu la fel,eu deasemenea nu am primit vreo repartitie de la servici pentru un apartament care dupa revolutie sa-l pot cumpara la pret subventionat.Toti banii care s-au incasat de catre stat din vanzarea locuintelor trebuiau folositi in a ridica alte locuinte pentru acele persoane care au intr-adevar de sustinere sociala si reparata o nedreptata facuta fostilor propietari de catre comunisti.Eu ma judec cu primaria de zece ani ,cu act de propietate in mana si cu certificat de mostenitor iar altor "fosti propietari-mandatari" le sunt retrocedate cladirile in cel mai scurt timp.