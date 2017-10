Reţelele de apă din Constanţa, monitorizate prin satelit

Rețelele de apă din Constanța, monitorizate prin satelit

r RAJA vrea să reducă pierderile de apă din sistemÎntr-o lume în care se pune tot mai mult preț pe protejarea surselor epuizabile, RAJA Constanța investește în tehnologie modernă pentru a evita risipa apei. În numai câteva săptămâni, va fi implementat un program prin care rețelele subterane vor fi monitorizate prin satelit, pentru a se observa imediat pierderile de apă.Conducerea RAJA a semnat, în cursul zilei de ieri, un contract cu firma Utilis din Israel, care deține softul ce permite vizualizarea rețelelor subterane și detectarea rapidă a scurgerilor de apă.„Este vorba despre o activitate de pionierat în România, dar și în restul lumii, Utilis fiind singura companie care folosește imaginile din satelit pentru detecția pierderilor. Acesta ne va permite foarte rapid să eliminăm pierderile. Metoda va fi implementată inițial în județul Constanța, apoi o vom extinde la nivelul tuturor ariilor de operare. Astfel, ni se vor reduce semnificativ costurile de operare, ceea ce ne va permite să păstrăm un preț scăzut la apă, pentru populație”, a declarat Felix Stroe, directorul general al RAJA Constanța.Potrivit acestuia, în prezent, pierderile de apă ale companiei RAJA sunt în jur de 30 la sută, în timp ce în Israel sunt de 10 la sută. Inventatorul softului folosit de Utilis este Elly Perets, tânăr de origine română, care a plecat cu familia în Israel, în urmă cu 27 de ani. Valoarea contractului dintre RAJA și Utilis este de 30.000 de euro și acoperă doar costurile cu tehnologia, consultanța fiind oferită gratuit de către compania israeliană.„Cu ajutorul acestei tehnologii, vom putea ști în câteva ore că a apărut o pierdere de apă și o putem repara imediat, fără să mai producă pagube ani și ani de zile. Până acum, când apărea apa și se spărgea asfaltul, sărea în sus gheizerul, atunci aflam și noi că aveam o pierdere masivă de apă. Noi măsurăm apa tot timpul, știm câtă apă introducem în sistem și câtă apă este facturată. Populația este facturată corect, conform consumului contorizat, însă pierderile sunt de la sursă până la beneficiar. În urmă cu câțiva ani, aveam pierderi între 65 și 70 la sută, acum am coborât sub 30 la sută, dar de aici înainte fără tehnologie nu mai este posibil să mai coborâm”, a completat Felix Stroe.Școala de management la o companie din IsraelTot în cursul zilei de ieri, RAJA a semnat și un acord de colaborare cu compania Ha’ Gihon, lider în Israel în activitatea de utilități cu apă, care va oferi consultanță în management.„Vor fi activități dense, lunare și, la final, ceea ce este mai performant în strategiile de management al Ha’ Gihon va fi transferat managementului companiei noastre. Ei sunt lideri în Israel și s-au oferit să-i școlească pe angajații noștri astfel încât să putem aplica strategiile folosite în cadrul companiei lor”, a explicat directorul RAJA.Schimbul de experiență are în vedere modelul de management al pierderilor de apă, ceea ce implică soluții tehnice moderne de sectorizare și instalare de senzori, pe rețele, măsurarea exactă a serviciilor oferite, dar și încasarea corectă, precum și metode de monitorizare a consumului.Cele două colaborări sunt posibile datorită implicării Excelenței Sale Tamar Samash, ambasadorul Israelului în țara noastră.„Am văzut în timpul vizitei la RAJA Constanța, de iarna trecută, că există lucruri pe care le putem face împreună și am adus companii care pot completa experiența și profesionalismul din cadrul RAJA, spre a oferi servicii de înaltă calitate și a stopa risipa apei”, a precizat Tamar Samash.