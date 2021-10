Restricţii în România. Carantină de noapte, certificat verde, magazine şi restaurante închise la ora 21.00

Operatorii economici care activează în domeniul comerțului/prestărilor de servicii în spații închise și/sau deschise, au interzis pentru 30 de zile să-şi desfăşoare activitatea în intervalul orar 21.00-05.00, indiferent de rata de incidenţă. Între orele 21.00-05.00, pot activa doar operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu. În intervalul 21.00-05.00 se interzice activitatea cinematografelor, instituţiilor de spectacole, şcoli populare de artă şi meserii, săli de sport şi de fitness, jocuri de noroc, piscine interioare, locuri de joacă pentru copii şi târguri, bâlciuri şi talciocuri. Au voie să-şi desfăşoare activitatea în intervalul 05.00-21.00, dar până la 30% din capacitatea maximă a spaţiului toţi operatorii economici enumeraţi mai sus. Excepţie fac farmaciile, benzinăriile, firmele delivery şi transportatorii de marfă şi de persoane, care îşi vor desfăşura activitatea normal cu respectarea măsurilor sanitare. Sunt interzise pentru 30 de zile, organizarea şi desfăşurarea evenimentelor private (nunți, botezuri, mese festive etc.), dar şi activitatea barurilor, cluburilor şi discotecilor.



Persoanele vaccinate nu vor avea restricţii



De asemenea, competiţiile sportive se pot organiza, dar fără participarea spectatorilor pentru o perioadă de 30 de zile. Mitingurile şi demonstraţiile pot fi organizate cu participarea a cel mult 100 de persoane doar dacă toate sunt vaccinate. Slujbele la biserică se pot ţine atât în interior cât şi în exterior cu respectarea unei distanţe de 2 m între participanţi şi cu purtarea măştii de protecţie obligatoriu. Accesul în centrele comerciale, unitățile de cazare, restaurante, cafenele sau alte unități de alimentație publică în care se pot consuma produse alimentare sau băuturi alcoolice sau nealcoolice comercializate, va fi permis doar persoanelor vaccinate. Activităţile recreative şi sportive se pot desfăşura în aer liber cu participarea a cel mult 10 persoane care nu locuiesc împreună dar care sunt vaccinate. Activitatea restaurantelor, cafenelelor etc. în interiorul clădirilor și la terase este permisă până la 50% din capacitatea maximă a spațiului, în intervalul orar 05,00-21,00. Operatorii economici care activează în domeniul comerţului sau prestărilor de servicii în spaţii închise sau deschise, publice sau private, pot desfăşura activitatea la capacitate maximă în intervalul 05.00-21.00. Excepţie de la accesul controlat fac activitățile religioase precum și cele din unitățile de alimentație publică în care doar se comercializează produsele alimentare și băuturile alcoolice sau nealcoolice dispuse în afara centrelor comerciale, târgurile, bâlciurile și talciocurile. Copiii care au vârsta mai mică sau egală cu 12 ani pot participa alături de un adult vaccinat la toate activităţile agenţilor economici.



Certificatul digital, obligatoriu pentru angajaţii la stat



Telemunca se impune acolo unde permite activitatea ca 50% dintre angajaţi indiferent că sunt în sistemul privat sau la stat să lucreze de acasă. Acolo unde nu se permite această activitate se recomandă să se organizeze ture. Persoanele care au nevoie de acces în instituţiile publice o vor face în baza dovezii vaccinării. Instituțiile publice și operatorii economici vor trebui să asigure fie on-line, fie un ghişeu în exteriorul clădirii pentru persoanele care nu fac dovada vaccinării, trecerii prin boală sau testării, pentru situațiile urgente, cum ar fi eliberarea unui certificat de deces, certificat de naștere, etc.



Educaţia, bulversată pentru două săptămâni



În domeniul învăţământului, se modifică structura anului școlar 2021-2022 şi se prelungeşte vacanţa cu încă o săptămână, până pe 5 noiembrie. Totodată, activităţile de tip after-school se suspendă în această perioadă. În plus, masca redevine obligatorie în toate spațiile publice închise și deschise, precum și la locul de muncă și în mijloacele de transport în comun. Excepţie fac copii mai mici de 5 ani, persoanele care sunt singure în birou, reprezentanții cultelor religioase, în timpul slujbelor, cu condiția respectării distanței de 3 metri între persoane dar şi persoanele care lucrează în condiţii de muncă solicitante. Toate aceste restricţii vor intra în vigoare începând de luni, 25 octombrie.





Potrivit Hotărârii nr.91 a CNSU se va interzice, pentru o perioadă de 30 zile, circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în intervalul orar 22.00-05.00, cu excepția persoanelor vaccinate pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare sau persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării cu virusul SARS-CoV-2. Sunt exceptate persoanele care se deplasează în interes de serviciu, sau care au nevoie de asistenţă medicală, sau care merg să se vaccineze, să îngrijească un copil sau să ofere asistenţă persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi, ori dacă au un deces în familie. Persoanele vor trebui să aibă asupra lor certificatul digital al Uniunii Europene privind COVID-19 pe suport hârtie sau în format digital, sau o legitimaţie de serviciu, ori o declaraţie pe proprie răspundere, după caz.