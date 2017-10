Restricţie pentru camparea în corturi pe plaja din Vama Veche

1

Cum ți-ai dori să fie viitorul primar al Constanței? Fără pretenția de a atinge toate calitățile portretului-robot al primarului perfect, cititorii noștri încearcă să facă fișa postului unui edil șef după care râvnesc, de la care așteaptă să facă ceva pentru oraș, fără a avea, ca scop în sine câștigarea altor mandate. Votul la plesneală nu duce nicăieri „Dacă e să mă iau după sondajul apărut în Cuget Liber, constănțenilor le place primarul actual, genul gagicar, miștocar, excentric și alte calități de genul. Eu sper, totuși, ca oamenii să fie mai responsabili când votează, iar înainte de a pune ștampila, să ia orașul la pas. O să constate pe viu ce fel de primar le tre-buie. Cât despre mine, mi-aș dori un primar serios, un om care să nu știe ce-s alea mânării”. (Viorica Duma). Să se ia la trântă cu corupția Ionel Anton și-ar dori ca viitorul primar al Constanței să fie un om care să lupte împotriva corupției pe plan local, oamenii să nu mai aibă probleme cu șpaga când au nevoie de autorizații, să nu aștepte cu anii până le iese un act, o aprobare: „Să nu autorizeze lucrări în parcuri publice și în disprețul oamenilor, să nu înghesuie clădirile una-n alta, ca să le ia oamenilor și lumina dată de Dumnezeu. Dacă n-o să facă toate relele astea, ar fi bine să facă o situație cu lucrările care s-au făcut prin parcuri și dacă sunt ilegale, să fie demolate, am văzut că se poate, dacă se dorește... Trebuie să se respecte odată legea și în orașul nostru. Dintr-un salariu de primar n-ai cum să huzurești dacă ești corect. Părerea mea...”. Dușmanul șușanelelor Să fie diplomat, să aibă răbdare pentru a discuta cu toată lumea: „Nu cu un picior mereu în avion, în club, pe vapor, limuzină... Și, mai ales, să se declare un aprig dușman al șușanelor, cam acesta e portretul primarului pe care eu mi l-aș dori” (Alexandru Toader). Să-l doară de problemele reale În condițiile în care transportul în comun are atâtea probleme, Mari-lena Amariei crede că este nevoie de o alternativă ecologică, de pildă, bicicletele: „Traficul înseamnă parcări, viitorul primar să susțină o campanie de parcări, piste pentru biciclete, făcute cum trebuie, de către oameni profesioniști”.