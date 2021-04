Restaurantele ar putea rămâne deschise, indiferent de rata de incidență din localitatea în care se află, dacă tot personalul este vaccinat. Anunţul aparţine premierului Florin Cîţu.







„Trebuie să vedem partea asta de după pandemie și am avut discuții cu restaurantele, pentru că au fost lovite cel mai mult în perioada asta de pandemie, din păcate. Pentru restaurante am propus și discutăm - nu este o decizie luată, dar discutăm - ca dacă își vaccinează tot personalul, și hotelierii și așa mai departe, să fie deschiși tot timpul, să nu mai fie legați de rata de incidență. Deci, poate să fie deschis, poate cu 50 la sută din capacitate, dar să nu mai fie legați de rata de incidență - crește, scade rata de incidență, să-i închidem. Să nu mai fie (închis), dacă are tot personalul în acea unitate vaccinat”, a declarat Florin Cîțu la Digi24.