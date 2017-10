Report uriaş la LOTO

Report uriaș la LOTO

Duminică, 21 Septembrie 2014

Zi cu emoții pentru cei care joacă la Loto. Azi vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce joi, 18 septembrie, Loteria Romana a acordat 16.217 de premii in valoare totala de peste 832.000 lei, informeaza Biroul de comunicare al Companiei.La Loto 6/49, la categoria I, se înregistreaza un report in valoare de peste 26,8 milioane lei (peste 6 milioane euro), iar la Noroc a ramas in joc un report cumulat in valoare de peste 1 milion de lei (peste 246.000 euro).La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 15,8 milioane lei (aproximativ 3,6 milioane euro), iar la categoria a II-a se inregistreaza un report in valoare de peste 176.000 lei (peste 40.000 euro).La Noroc Plus s-a inregistrat la categoria I un report in valoare de peste 114.000 lei (aproximativ 26.000 euro).La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 213.000 lei (peste 48.000 euro), iar la Super Noroc reportul este in valoare de peste 33.700 lei (peste 7.600 euro).