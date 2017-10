Report uriaş la Joker şi la 6 din 49

Report uriaș la Joker și la 6 din 49

Duminică, vor avea loc noi trageri Loto 6 din 49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5 din 40 și Super Noroc. La tragerile loto de joi, 18 august, Loteria Româ-nă a acordat peste 12.000 de câștiguri în valoare totală de peste 521.000 de lei.La Loto 6 din 49, la categoria întâi, reportul depășește deja 1,8 milioane lei, adică mai mult de 408.000 de euro. La Noroc, este în joc un report cumulat în valoare de peste 3,13 milioane lei, ceea ce înseamnă în jur de 700.000 de euro.În urma tragerii Joker de joi, la categoria întâi, se înregistrează un report în valoare de apro-ximativ 12,2 milioane lei, adică peste 2,72 milioane euro, iar la categoria a doua se înregis-trează un report în valoare de peste 68.000 de lei, adică peste 15.200 de euro. La Noroc Plus, a rămas în joc, la categoria întâi, un report în valoare de peste 15.700 lei.Loto 5 din 40 are la categoria întâi un report de peste 200.000 lei, adică peste 44.700 de euro, iar la jocul Super Noroc, reportul categoriei întâi este de peste 57.900 lei, ceea ce înseamnă mai mult de 12.900 de euro.