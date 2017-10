Report de peste 4,3 milioane de euro la Loto 6 din 49

Duminică, 17 martie, vor avea loc noi trageri Loto 6 din 49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5 din 40 și Super Noroc, după ce joi, 14 martie, Loteria Română a acordat 17.851 de câștiguri, în valoare totală de 1.005.873,18 lei (peste 220.000 euro).La Loto 6 din 49, la categoria întâi, reportul a ajuns la 19 milioane lei, adică peste 4,3 milioane euro, iar la Noroc a rămas în joc un report cumulat în valoare de peste 2,2 milioane lei (peste 505.500 euro).La Joker, la categoria întâi, se înregistrează un report în valoare de peste 2,4 milioane lei (peste 550.000 euro), iar la categoria a doua reportul este de peste 78.900 lei.La Noroc Plus, la categoria întâi, reportul are o valoare de peste 19.000 lei (peste 4.300 euro). La Loto 5/40, la categoria întâi, se înregistrează un report în valoare de peste 109.800 lei (aproximativ 25.000 euro). La Super Noroc, la aceeași categorie, reportul este de peste 110.900 lei (peste 25.200 euro).Duminică, 17 martie, tragerile loto vor avea loc începând cu ora 19,00, la TVR1, în cadrul emisiunii „Lozul cel Mare”.