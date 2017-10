Report de peste 4,2 milioane de euro la Loto 6 din 49

Joi, 14 martie, vor avea loc noi trageri Loto 6 din 49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5 din 40 și Super Noroc, după ce duminică, 10 martie, Loteria Română a acordat 21.075 de câștiguri în valoare totală de 1.603.005 lei (peste 367.299 euro).La Loto 6/49, la categoria întâi, reportul a ajuns la peste 18,6 milioane lei (adică mai mult de 4,2 milioane euro), iar la Noroc a rămas în joc un report cumulat în valoare de aproximativ 2,2 milioane lei (peste 504.000 euro).La Joker, la categoria întâi, se înregistrează un report în valoare de peste 2,3 milioane lei (peste 527.000 euro), iar la categoria a doua reportul este de peste 60.500 lei.Și la Noroc Plus, la categoria întâi s-a ajuns la un report 12.900 lei (aproximativ 3.000 euro).La tragerea Loto 5 din 40, pentru categoria întâi, reportul atinge 70.800 lei, ceea ce înseamnă mai mult de 16.200 de euro. La Super Noroc, la aceeași categorie, se înregistrează un report in valoare de 108.000 lei, adică peste 24.700 euro.Tragerile loto de joi, 14 martie, vor putea fi vizionate exclusiv pe site-ul Loteriei Romane www.loto.ro, începând cu ora 18,30. Jucătorii pot asista la tragerile loto, înscriindu-se la Biroul Relații Publice al C.N. „Loteria Romana” S.A., telefon 021/336.89.55, e-mail pr@loto.ro.