Report de peste 3,55 milioane de euro la 6 din 49

Duminică, 30 august, au loc noi trageri Loto 6 din 49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5 din 40 și Super Noroc.Reportul la categoria întâi a jocului Loto 6 din 49, se apropie de 3,6 milioane de euro, iar la Noroc a rămas în joc un report cumulat în valoare de peste 3,52 milioane lei, adică mai mult de 795.000 de euro.La Joker, la categoria întâi, se înregistrează un report în valoare de peste 1,62 milioane lei, aproximativ 367.000 de euro. La Super Noroc, la categoria întâi, se înregistrează un report în valoare de peste 20.600 lei.La tragerea Loto 5 din 40 de joi, 27 august, a fost câștigat premiul de categoria întâi în valoare de 122.211,84 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din București și a fost completat cu două variante simple la Loto 5 din 40 și două variante la Super Noroc.Și la Noroc Plus a fost câștigat premiul de categoria întâi, în valoare de 34.860,78 lei. Câștigătorul a cumpărat biletul tot la o agenție din București și l-a completat cu două variante simple la Joker și o variantă la Noroc Plus. Iar lozul în plic „Lozul vacanței” i-a adus unui jucător din Pitești un premiu în valoare de 25.000 de lei.La Pronosport sunt de asemenea, în joc, reporturi considerabile, la toate cele trei categorii de câștiguri: 7.870,80 lei - la categoria întâi, 4.524,36 lei - la categoria a doua, și 1.918,24 lei - la categoria a treia.