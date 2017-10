Report de peste 3,2 milioane lei la Loto 6 din 49

Deși marele premiu de peste 11 milioane de euro s-a dat la sfârșitul săptămânii trecute, jocul la 6 din 49 continuă. Pentru tragerea de aseară, Loteria Română a pus în joc un premiu de trei milioane de lei la categoria întâi. Cu toate acestea niciun jucător nu a reușit să ghicească toate cele șase numere extrase. Acestea au fost 38, 20, 25, 40, 4 și 3. S-a reportat, astfel, suma de 3.226.626,28 de lei.Duminică, 21 iulie, vor avea loc noi trageri Loto 6 din 49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5 din 40 și Super Noroc. Pe lângă milioanele reportate la 6 din 49, câștiguri însemnate sunt și la celelalte jocuri. La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de 1,9 milioane lei ( peste 428.000 de euro). În urma tragerii Joker de duminică, la categoria întâi, se înregistrează un report in valoare de peste 1,1 milioane lei, iar la Noroc Plus, la aceeași categorie, reportul este de peste 25.670 lei.La Loto 5 din 40, la categoria întâi, se înregistrează un report în valoare de peste 93.730 de lei, iar la Super Noroc, la aceeași categorie, reportul este de peste 95.289 lei.Jucătorii pot asista la tragerile loto înscriindu-se la Biroul Relații Publice al Companiei Naționale „Loteria Română” S.A., telefon 021/336.89.55 sau e-mail pr@loto.ro.