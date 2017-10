Report de peste 2,39 milioane euro la categoria întâi a jocului Joker

Joi, 8 mai, vor avea loc noi trageri Loto 6 din 49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5 din 40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 4 mai, Loteria Română a acordat 23.192 de câștiguri în valoare totală de 1.471.172 lei.La Loto 6 din 49, la categoria întâi, se înregistrează un report în valoare de peste 9,1 milioane lei (peste 2 milioane euro), iar la Noroc a rămas în joc un report cumulat în valoare de peste 2,2 milioane lei (peste 495.370 de euro).În urma tragerii de duminică, la Joker, la categoria întâi, se înregistrează un report în valoare de peste 10,6 milioane lei (peste 2,39 milioane euro).La Loto 5 din 40, reportul la categoria întâi este de peste 487.400 lei (peste 109.750 de euro), iar la Super Noroc, la aceeași categorie, se înregistrează un report în valoare de peste 47.570 lei (peste 10.700 de euro).La tragerea Noroc Plus de duminică, 4 mai, s-a câștigat premiul de categoria întâi, în valoare de 614.773.85 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din București și a fost completat cu o variantă simplă la Joker și o variantă la Noroc Plus.