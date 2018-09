Report de aproape 1,5 milioane de euro, la 6 din 49

Duminică au loc noi trageri Loto 6 din 49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5 din 40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi Loteria Română a acordat 11.535 de câștiguri în valoare totală de 511.449,84 lei.Cel mai mare report este la Loto 6 din 49, unde, la categoria întâi, sunt puse în joc peste 6,58 milioane lei, adică mai mult peste 1,4 milioane de euro. La Joker, s-au strâns din nou bani mulți după ce, de mai bine de o lună, niciun jucător nu a reușit să ghicească toate numere extrase. Reportul depășește, în prezent, trei milioane de lei, adică aproximativ 643.000 de euro.De asemenea, la Noroc se înregistrează un report cumulat în valoare de peste un milion de lei, ceea ce înseamnă mai mult de 221.000 de euro, iar la Noroc Plus, la categoria întâi, se înregistrează un report în valoare de aproximativ 70.000 de lei, adică în jur de 15.000 de euro.Și la Loto 5 din 40 este un pot tentant, de peste 548.000 de lei, adică aproximativ 118.000 de euro, iar la Super Noroc este în joc un report in valoare de aproximativ 114.000 de lei (peste 24.400 de euro).