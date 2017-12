REPLICĂ DURĂ a Simonei Halep pentru premierul Todose: "Nu cred că aș avea nevoie de banii statului ca să-mi cresc copilul"

Ea îl asigură pe șeful Guvernului că nu va avea nevoie de banii statului român atunci când va deveni mamă. Mihai Tudose declara în urmă cu câteva luni că indemnizația trebuie plafonată înainte ca Simona Halep care câștigă milioane de euro să rămână însărcinată.„Sincer, pe moment nu mi-a plăcut că am fost inclusă în acest discurs. Nu cred că aș avea nevoie de banii statului ca să-mi cresc copilul. Nici până acum nu am primit ceva pentru sport ca să ajung aici unde am ajuns, iar eu am avut foarte multe greutăți. Pot să-i spun să stea liniștit, e ok, n-o să iau atâția bani de la stat.Eu cred că toată lumea trebuie tratată la fel indiferent de situația pe care o ai. O femeie primește acel procentaj de la stat pentru că a născut, și eu sau altele cu o situație foarte bună, trebuie să primească la fel,” a declarat Simona Halep.