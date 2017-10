Reorganizarea secţiilor va pune capăt haosului din Spitalul Judeţean Constanţa

Reorganizarea secțiilor va pune capăt haosului din Spitalul Județean Constanța

Bolnavii de la Cardiologie stau câte opt sau nouă în salon // Trei saloane de la etajul șase al spitalului nu au mai fost folosite de aproape jumătate de an

Pacienții internați la Cardiologie sau Neurologie, în Spitalul Județean Constanța, dorm pe tărgi sau în paturi improvizate, iar medicii se plâng de lipsă de spațiu. În același timp însă, la Ginecologie II, o parte dintre saloane sunt goale, dezafectate. Conducerea Spitalului Județean Constanța promite o reorganizare a secțiilor, până la sfârșitul lunii, care să rezolve problema spațiului. Cuvântul care descrie cel mai bine situația din Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) Constanța în ceea ce privește problema spațiului pentru găzduirea pacienților este „haos”. La etajul al treilea al unității spitalicești sunt înghesuite patru secții - Cardiologie I și II, Neurologie și Neurochirurgie - iar pacienții sunt nevoiți să doarmă câte doi în pat, pe tărgi sau pe canapele aduse din sălile de așteptare. La alte paliere însă, paturile sunt goale, ba chiar există saloane dezafectate, unde domnește doar mizeria. Astfel, la etajul al șaselea al SCJU Constanța, trei saloane sunt nefolosite, de aproape jumătate de an, de când Secția de ORL a fost mutată într-un spațiu renovat. Saloanele respective au revenit Secției de Obstetrică - Ginecologie II, dar nu au putut fi folosite până în prezent, pentru că este nevoie măcar de o mână de var înainte de a le găzdui pe paciente. Totodată, din cele 70 de paturi ale secției, ieri, de exemplu, erau ocupate numai 60. Planul de reorganizare, pus pe hârtie până la sfârșitul lui februarie Dr. Dan Căpățână, managerul SCJU Constanța, anunța, încă de la începutul lunii, o reorganizare a secțiilor, care să rezolve această problemă privind spațiul și care să țină cont de numărul solicitărilor. Planul clar după care vor fi redimensionate secțiile va fi finalizat, cel mai probabil, la sfârșitul lunii, a afirmat medicul, în cadrul conferinței de presă organizate ieri. În urma reorganizării, o parte dintre secții vor fi micșorate sau chiar vor dispărea cu totul, iar printre cele vizate se numără și Secția de Obstetrică-Ginecologie II, unde condițiile de cazare lasă mult de dorit. „Secția de Obstetrică-Ginecologie arată jalnic, este adevărat, dar până nu avem un plan de reorganizare nu pot să-mi iau niciun fel de angajament de a repara ceva. Ar însemna să punem carul înaintea boilor. Secția se poate mări, micșora sau chiar poate să dispară. Până atunci însă, rămâne așa”, a mai spus dr. Dan Căpățână. Modificările avute în vedere vor fi discutate cu medicii-șefi, urmând să se stabilească ulterior dacă vor fi provizorii (numai pentru perioadele din an când afluxul de pacienți cu anumite afecțiuni sunt crescute) sau permanente. „Există un ordin al ministrului Sănătății care ne dă posibilitatea ca redimensionarea secțiilor să fie permanentă”, a subliniat managerul. Dr. Lazăr Irimiea, șeful Secției de Obstetrică-Ginecologie II consideră că micșorarea unității în fruntea căreia se află nu se justifică, întrucât adresabilitatea este ridicată. „Mă surprind cele spuse, să se desființeze o secție care merge foarte bine și are indicatori de performanță mari! Unde vor merge bolnavele, având în vedere că numărul de paturi pe obstetrică-ginecologie în Constanța este redus, comparativ cu alte centre universitare? Nu vor merge la spitalele private pentru că este scump pentru ele”, a afirmat medicul. El a adăugat că secției îi sunt necesare, în schimb, reparații - pacientele dorm în saloane ai căror pereți sunt crăpați, scorojiți sau plini de igrasie. STI Pediatrie dispare O altă modificare anunțată de managerul SCJU vizează Secția Terapie Intensivă Pediatrie, de la etajul al nouălea. „Legislația impune ca secțiile de terapie intensivă să funcționeze cu medici de terapie și anesteziști. Dar pe STI Pediatrie sunt doar pediatri. Până la sfârșitul săptămânii se va lua o decizie, dacă secția va fi desființată, redenumită sau alipită unei alte secții”, a afirmat dr. Dan Căpățână. El a adăugat că pacienții minori nu vor avea de suferit, căci în cadrul Secției de Terapie Intensivă funcționează și un compartiment destinat copiilor, saloanele pentru ei fiind la etajul al optulea al spitalului. În prezent în STI Pediatrie sunt îngrijiți copiii cu insuficiență respiratorie sau alte afecțiuni care nu necesită ventilație. De altfel, medicii de pe secție ne-au spus că singurul aparat de ventilație pe care îl aveau l-au dat celeilalte unități de terapie intensivă. Cel mai probabil, spun cadrele medicale, se va schimba doar denumirea secției, fără ca activitatea să aibă de suferit.