Reînvie sudul litoralului? Străinii cumpără hotelurile din staţiuni, românii le vând

Litoralul de sud e naspa

Dupa smecheria numita revolutie,cacanarii cu pile care au lucrat In turism au preluat in ,,locatie de gestiune'' facilitatile turistice si le-au exploatat dupa mintea lor tulbure. Nu a existat in plan de afaceri,nu a fost nimic altceva decat furaciunea nationala. Cum sa faci turism si tot ce inseamna ata cu oameni care vin din zona derbedeilor? Normal ca dispretul fata de client si fata de angajati aduce decadere. Normal ca niste straini care stiu cum se face treaba se va revigora turismul,insa asta nu inseamna ca se va creste castigul romanilor ce vor munci in zona respective,ci doar se vor mentine niste losuri de munca prost platite. Pe vremuri ,se transportau sclavii cu corabiile,azi se exploateaze sclavii in tarile lor de bastina,asta seta sclavagismul modern. Ai ce hali zilnic,ai telefon sa-ti faci ,selfie'', esti liber sa te faci de cacat,sa te f-ti,dar sesti sclav,boule!!! Ai putea trai mai bine dar nu vezi,ci iesi ca dobitocul sa aperi abuzuri in justitie,nu sa ceri dreptul tau la acelasi tratament ca oamenii din tarile evoluate.Sudul litoralului este plin de oameni disperati,cum sa ai tu ca turist in sentiment de liniste?!Sudul litoralului este ocupat de ticalosi,de hoti,talhari,este toxic!!! Saracia are aspect sumbru,cum poti hali fripturi in fata flamanzilor?!!!