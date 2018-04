Reîncepe campania "Curăţăm Constanţa noastră!". Cine iese la treabă

Reîncepe campania "Curățăm Constanța noastră!". Cine iese la treabă

Pentru al șaselea an la rând, autoritățile locale îi provoacă pe constănțeni să iasă la curățenie, în fața blocului, în fața porții, în cartier, în parcuri, pe faleze. Este vorba despre campania de responsabilizare civică față de mediul înconjurător din oraș „Curățăm Constanța noastră“. Acțiunile se desfășoară pe parcursul lunii aprilie și au ca scop înfrumusețarea străzilor, cartierelor, parcurilor și plajelor din municipiul Constanța.„Primăria municipiului Constanța este și în acest an direct implicată în această acțiune, alături de numeroase instituții de stat sau private, societăți comerciale, asociații de proprietari, cluburi sportive etc., care și-au anunțat deja participarea. Toți voluntarii care se vor alătura campaniei vor primi echipamentele necesare pentru buna desfășurare a activității”, precizează reprezentanții Primăriei Constanța.Potrivit acestora, pe parcursul lunii aprilie, în paralel cu acțiunile de voluntariat se vor executa lucrări de: cosit, curățat teren de frunze și crengi, spălat, vidanjat, dezinsecție, dezinfecție, deratizare, zugrăvit, chituit, vopsit, salubrizare, măturat alei, curățat trandafiri, tuns garduri vii, reparații carosabil și trotuare.