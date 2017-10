Reîncepe campania "Curăţăm Constanţa noastră!". Cetăţenii, invitaţi să iasă la treabă

3

Asa am inceput si noi

Si noi am fost prostiti,ca voi.Eram prin clasa a VI, in 1964,cand diriginta ne-a chemat,pentru prima data, sa facem curatenie intr-un parc din localitate.Pe atuci se spunea ca suntem chemati sa facem munca voluntara.La inceput ne-a placut pentru ca noi ne jucam in parc mai mult decat strangem gunoaiele aruncate de clasa "muncitoare". Apoi,munca voluntara de copil s-a numit munca patriotica si munca patriotica a ajuns mai tarziu munca obligatorie.Din parcuri am plecat in agricultura ca sa culegem struguri sau cartofi.Apoi am fost dusi la cules de porumb,la incarcat sfecla de zahar,la cules de rosii si la cules de toate cele ce se cultivau in agricultura socialista "dezvoltata".Pionierul din mine,apoi utecistul trebuia educat in spiritul muncii socialiste,al muncii voluntar-obligatorii la stat.Am ajuns apoi in armata.Soldat fiind numai ca nu i-am sters la fund pe agricultorii cooperatori aflati si ei "la munca" educativa pe ogoarele patriei socialiste.Uite ca au trecut 50 de ani si copii sunt scosi din nou la munca "voluntara".Socialismul a invins la orase si la sate,in fabrici si uzine dar mai ales in orasele cu primari bolsevici ca in Constanta.Cand pesedii astia sunt numiti bolsevici,cand le spui ca sunt urmasii partidului comunist,se supara.Banii pentru curatenia spatiilor verzi merg la ajutoarele asistatilor social,votacii lui Fagadau,la aplaudacii pesedeului.Parcul copiilor din Constanta sta in paragina,zidurile institutiilor de cultura stau sa cada,muzeele stau sa cada,golanii din afacerile imobiliare au pus ochii pe parcurile voastre.Dragii mosului,bine ca va lasati educati prin munca.Bine ca va "responsabilizeaza" bolsevicul Fagadau.Voi,invatati sa munciti pe gratis,dragii mosului.Educati-va prin munca.Ideea este a lui Fagadau,norocul este al vostru,daca ar fi sa-l citez pe Matei (alt smecher).