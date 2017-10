Reguli noi pentru administratorii de bloc. S-a terminat cu micile ciubucuri la calculul întreţinerii

2

Numai pentru arheologi

Uitati de muzeu,renuntati la sapaturi si la biblioteci,il aveti pe Tutankhamon in carne si oase.Tutankhamon traieste.A supravietuit in comunism,traieste si azi.Este suficient sa va deplasati la o asociatie de proprietari(la alegere) unde aveti posibilitatea sa va dati doctoratul in istoria primitivismului functionaresc.Doctorat adevarat.Cel putin in asociatia mea,administratorul se poarta ca un faraon in regatul lui,nu da socoteala la nimeni.Cand te duci la piata ca sa cumperi patrunjel,te uiti la pret,alegi,te tocmesti si platesti.In schimb,Tutankhamon afiseaza suma de plata la avizier si proprietarul plateste cu ochii inchisi.Daca intrebi ceva,faraonul se incrunta,tipa la tine si la nevoie aduce garzile de corp.In plina era informatica,cand un program automat de evidenta contabila,in Excel de exemplu,poate fi facut si de un absolvent de liceu,faraonul/faraoana socoteste cu pixul(dovada poza 2/2 instiintare de plata din 21.01.2015).Pai,in cazul asta este normal sa se opuna Liga Asociatiilor de Proprietari.In era telefoanelor inteligente,cand iti platesti toate facturile prin telefon,la asociatia de proprietari platesti printre gratii la ghiseul unei scari de bloc.De o pagina de internet al asociatiei de proprietari,o pagina unde te poti informa, nici nu poate fi vorba,e prea mult pentru un faraon.Va recomand sa cititi Legea 230/2007 cu completarile la zi,o descarcati gratis de pe internet,si comunicati cu faraonii/faraoanele numai in scris cu confirmare de primire.Legea este proasta dar aveti destule articole cu care il puteti trage la raspundere pe Tutankhamon.Ca sa nu pierdeti timp,va recomand sa cititi rapid articolul 36/lit. g.