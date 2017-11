Reduceri de până la 66% la vacanţe, de Black Friday

Reduceri de până la 66% la vacanțe, de Black Friday

„Paradis Vacanțe de Vis”, cel mai important tour-operator dedicat Litoralului românesc, lansează, în premieră, în perioada 17-24 noiembrie 2017, o campanie de Black Friday cu reduceri de până la 66% din oferta standard, pentru mai multe hoteluri de pe Riviera românească.Printre hotelurile incluse în oferta „Black Friday” se numără Phoenicia Hotels (Phoenicia Holiday Resort, Phoenicia Luxury, Phoenicia Royal), Zenith Conference and Spa 4* (Mamaia), Hotel Victoria 3* (Mamaia), Complex Steaua de Mare 3* (Eforie Nord), Complex Dunărea 3* (Eforie Nord), 2D Resort and Spa 3* (Neptun). Singura condiție este ca plata acestor rezervări să fie efectuată în 48 de ore.“Așa cum am promovat, de-a lungul anilor, multe campanii de oferte speciale și de early booking pentru Litoralul românesc, ne-am hotărât să lansăm și o campanie promoțională cu ocazia reducerilor de Black Friday. Lucrăm cu foarte multe hoteluri de pe Litoral și considerăm că turistul român merită o asemenea ofertă specială, mai ales că Black Friday a intrat în comportamentul de cumpărare al clientului român”, declară Aurelian Marin, director general Paradis Vacanțe de Vis.