Reduceri de până la 66% la vacanţe, de Black Friday

Reduceri de până la 66% la vacanțe, de Black Friday

Începând de astăzi și până la data de 24 noiembrie, „Paradis Vacanțe de Vis”, cel mai important tour-operator dedicat litoralului românesc, lansează, în premieră, o campanie de Black Friday cu reduceri de până la 66% din oferta standard, pentru mai multe hoteluri de pe Riviera românească.Dintre hotelurile incluse în oferta „Black Friday”, amintim: Phoenicia Hotels (Phoenicia Holiday Resort, Phoenicia Luxury, Phoenicia Royal), Zenith Conference and Spa 4* (Mamaia), Hotel Victoria 3* (Mamaia), Complex Steaua de Mare 3* (Eforie Nord), Complex Dunărea 3* (Eforie Nord), 2D Resort and Spa 3* (Neptun). Singura condiție este ca plata acestor rezervări să fie efectuată în 48 de ore.„Așa cum am promovat, de-a lungul anilor, multe campanii de oferte speciale și de early booking pentru Litoralul românesc, ne-am hotărât să lansăm și o campanie promoțională cu ocazia reducerilor de Black Friday. Lucrăm cu foarte multe hoteluri de pe litoral și considerăm că turistul român merită o asemenea ofertă specială, mai ales că Black Friday a intrat în comportamentul de cumpărare al clientului român”, a declarat directorul general de la „Paradis Vacanțe de Vis”, Aurelian Marin.De precizat că „Paradis Vacanțe de Vis” a lansat, în acest sezon estival, o mulțime de pachete turistice pentru litoral, care includ zbor dus/întors, transferuri, servicii de cazare și/sau masă, dinspre Timișoara, Cluj-Napoca, Oradea și Iași. Aceste pachete turistice vor fi continuate și dezvoltate anul viitor.