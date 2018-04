Reclamaţi pentru abuz, fraudă sau falsuri în acte. "S-au exercitat presiuni!"

1

Lege exista,legea este buna dar nu se respecta

Stat in stat.Toti fac pipi pe lege ca la romani.Unele asociatii de proprietari sunt un fel de stat in stat.Nu au lege,nu au Dumnezeu.Nimeni nu se baga peste ele asa cum nimeni nu se baga cand barbatul isi bate nevasta sau copilul.Cica este "treaba lor" adica bataia este treaba barbatului si abuzul asociatiei de proprietari este treaba proprietarilor de apartamente.Art. 56 din Legea Nr. 230 /2007 prevede sanctiuni(amenzi intre 200 -3000 lei) precum si cine este imputernicit sa constate si sa aplice contreventiile......"Constatarea contranventiilor .....precum si aplicarea sanctiunilor corespunzatoare se fac de catre persoanele imputernicite de Inspectoratul de Stat in Constructii si de ...(ATENTIE !)... MINISTERUL INTERNELOR,de PRIMARI sau de imputernicitii acestora"....Personal am facut la Primaria Constanta si la Politia Constanta mai multe sesizari de frauda si evziune fiscala la o asociatie de proprietari..Asociatia de proprietari mai avea si alte reclamatii precum si o amenda de 10.000 lei de la ITM.Rezultatul ? Un sictir total din partea ambelor institutii.Si unii dar si altii s-au simtit deranjati de reclamatia mea.Un politist m-a intrebat ce lege este aia 230/2007.Se facea ca nu stie, saracul de el.Iar alt politist numai cat nu m-a dat cu capul de pereti(in sediul Politiei) ca am avut tupeul sa reclam o asociatie de proprietari.De fapt,si unul si altul mergeau la intimidare ca sa renunt la reclamatie.Le dau bataie de cap.A trecut anul.Nici azi nu a fost rezolvata sesizarea mea.Despre Politie ? Numai pareri proaste.Ramane cum am spus.Politia reactioneaza numai daca reclami sange pe pereti sau morti pe asfalt.In rest....pace si pretenie intre popoare.Stimata Mirabela ȘERBĂNESCU ar fi bine sa reluati in viitor subiectul asta cu mai multa documentare.Ne intereseaza.