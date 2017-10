Recifele artificiale prind viaţă în Marea Neagră

Recifele artificiale prind viață în Marea Neagră

Echipa Mare Nostrum a amplasat opt recife artificiale în dreptul Cazinoului din Constanța. Acțiunea s-a desfășurat în cadrul proiectului „Research and REstoration of the Essential Filter of the Sea - REEFS”, finanțat de Uniunea Europeană, prin Programul Operațional Comun de Cooperare în bazinul Mării Negre 2007-2013.Opt structuri cilindrice, construite din polipropilenă, cu înălțimea de 7 m și diametrul de 2,5 m, au fost aduse pe o barjă, în apropierea digului de larg al Portului Constanța. De aici, au fost scufundate la o adâncime de 11 m și ancorate solid, cu greutăți de 3 tone, care vor menține structurile pe poziție. Recifele au fost amplasate la 25 m distanță unul față de altul și vor fi semnalizate cu o baliză luminoasă, dotată cu un dispozitiv ușor detectabil pe radar.„După cum bine știm, Marea Neagră nu are recife naturale, iar cele artificiale vor avea un efect pe care ni-l dorim cu toții: o mare mai curată. Mai precis, amplasarea acestor recife artificiale va contribui la restaurarea filtrelor Mării Negre, prin asigurarea unui loc de reproducere pentru o varietate de organisme marine, cum ar fi midiile negre. La maturitate, fiecare midie ajunge să filtreze zilnic până la 50 de litri de apă de mare”, au explicat reprezentanții Mare Nostrum.