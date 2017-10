Recife artificiale în Marea Neagră

În perioada 20 - 22 Mai 2013, are loc, la Neptun, cea de-a doua masă rotundă din cadrul proiectului „Research and REstoration of the Essential Filter of the Sea – REEFS”, proiect finanțat de Uniunea Europeană, prin Programul Operațional Comun de Cooperare în bazinul Mării Negre 2007 - 2013.Evenimentul este organizat de organizația nonguvernamentală „Mare Nostrum”, iar scopul este de a revizui procedurile de management și monitoring, împreună cu cele administrative legate de conservarea recifelor din Marea Neagră în țările partenere Bulgaria, România, Georgia, Turcia și Ucraina. Oamenii de știință, ecologiștii, experții juriști și reprezentanți ai organismelor publice vor schimba informații și vor aduce în discuție Planul de Acțiune și Programul REEFS la Marea Neagră ca instrumente de monitorizare și management ale instalării recifelor artificiale, măsurile necesare de advocacy, precum și crearea unor rețele și sinergii între părțile interesate din jurul bazinului Mării Negre.