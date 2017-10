Recife artificiale în Marea Neagră

Marea Neagră a suferit foarte mult în ultimii ani. Ecosistemul a fost dezechilibrat și, chiar dacă încet-încet dă semne de revenire, are nevoie de sprijinul nostru pentru a se reface complet. În acest sens, specialiștii au propus amplasarea de recife artificiale, menite să restaureze mediul marin. Ecologiștii propun ca reciful să fie amplasat în largul portului Constanța, în zona Cazinoului, iar perioada optimă pentru acest lucru este la sfârșitul lunii februarie - începutul lunii martie 2013. Cea mai mare parte a cheltuielilor pentru acest proiect sunt susținute din fonduri de la Uniunea Europeană.În perioada 29 - 30 noiembrie, la Odessa, Ucraina, are loc prima masă rotundă din cadrul proiectului „Research and Restoration of the Essential Filter of the Sea - REEFS”, proiect finanțat de Programul Uniunea Europeană prin Programul Operațional Comun de Cooperare în bazinul Mării Negre 2007-2013.Scopul întâlnirii este revizuirea cadrului legislativ și instituțional, dar și procedurile administrative referitoare la practicile de amplasare a recifelor artificiale, ca modalitate de restaurare a ecosistemului Mării Negre, în țările partenere Bulgaria, România, Georgia, Turcia și Ucraina.Oamenii de știință, cercetătorii, ecologiștii, experții juriști și reprezentanți ai organismelor publice vor schimba informații și vor aduce în discuție aspectele legale și de mediu ale amplasării recifelor artificiale, măsurile necesare de advocacy, precum și construirea de rețele și sinergii între părțile interesate din jurul bazinului Mării Negre.Discursurile de deschidere vor fi susținute de prof. Boris Aleksan-drov, de la „Institutul de Biologie al Mărilor din Sud (OBIBSS)” și de Tzvetkov Petko, manager de pro-iect din partea Fundației Bulgare pentru Biodiversitate, beneficiarul proiectului.Și Bulgaria fac un recifInstituțiile care vor lua parte la implementarea acestui proiect sunt: Bulgarian Biodiversity Foundation, Georgian ILIA State University din Tbilisi, organizația nonguvernamentală „Mare Nostrum“ din Constanța, Turskish Black Sea Technical University din Trabzon și, partenerul gazdă, Odessa Branch of the Institute for Biology of Southern Seas (OBIBSS). Din partea română, la dezbateri, vor participa Marian Paiu, responsabil proiect ONG Mare Nostrum”, Cătălin Anton și doi reprezentanți ai Institutului Național de Cercetare - Dezvoltare Marină „Grigore Antipa” din Constanța, Camelia Dumitrache și Cornel Ursache. Reciful construit în Bulgaria se dorește să fie din polipropilenă, dar legislația din țara noastră impune ca acesta să fie din beton sau fier. Locul de amplasare a recifului este în largul portului Constanța, în zona Cazi-noului, iar perioada optimă pentru acest lucru este la sfârșitul lunii februarie - începutul lunii martie 2013.„Research and Restoration of the Essential Filters of the Sea (REEFS)” este un proiect - pilot internațional axat pe cercetarea științifică a impactului recifelor artificiale asupra mediului marin din Marea Neagră. Bugetul total este de 627.650 de euro, din care suma oferită de Uniunea Europeană prin Programul Operațional Comun de Cooperare în bazinul Mării Negre 2007 - 2013 este de 564.885 de euro.